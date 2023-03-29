Hırvatlar Kuntz'u tıraş etti. Yanında da Hamit Altıntop'u

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde; D Grubunda mücadele eden A Milli Takımımız, karşılaşma boyunca yakaladığı net gol fırsatları değerlendiremeyince, grubun favorisi Hırvatistan’a daha yolun başında boyun eğdi.

İlk yarıda iki kontra topla gollere imza atan Chelsea’nin oyuncusu Kovacic, Galler önünde kendi evlerinde kaybettikleri puanları , Türkiye deplasmanında yerine koydu.

Bir tarafta 4 Milyon nüfuslu Hırvatistan, diğer tarafta 84 Milyon nüfuslu Türkiye. Hırvat Takımının toplam değeri 362 Milyon Euro, Ay Yıldızlı ekibimizin toplam değeri 292 Milyon Euro.

Bir yerde bir hata var. Bu ülkede her işte, görevi o işin ehline vermezseniz, o işten verim almanız mümkün değil. Abesle iştigaldir.

Bursalı futbolseverlerin, Bursa B.Ş.B Stadyumu’nda destek verdikleri Kırmızı Beyazlılar, özellikle oyunun ilk 15 dakikasında Cengiz Ünder ile iki kez, Kerem ve Orkun ile birer kez yakaladığı net pozisyonlardan maalesef sonuç alamadı.

Yaş ortalaması 25 olan ev sahibi, yaş ortalaması 27,5 olan rakibine karşı ilk yarıda beklemediği bir skorla soyunma odasına gidince, herkesi sıkıntı bastı.

Özellikle oyunun 35’nci dakikasında A Milli Takımımızın 35 Milyon Euro değerli 29 yaşındaki kaptanı Hakan’ın, sakatlanıp sahayı terk etmesi kötü sinyalin ilk habercisi oldu. Yerini İsmail’e bıraktı.

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İlk yarıda A Milli Takımımızın Kerem ile kazandığı gole ofsayt veren İsveçli orta hakem A.Ekberg, ikinci yarıda Ferdi’nin Hırvat ceza alanında düşürülmesine, VAR’ı dinledikten sonra devam dedi.

Misafir ekibin 37 yaşındaki efsane oyuncusu Real Madridli Luka Modric, milli takımının formasını bu gece 157 kez giyerken, Hırvatistan forması için ulaşılması zor bir hedefe de imza attı.

Oyunun, kendi yarı alanında genelde kendi etrafında kontrolünü sağlamaya çalışan Modric, arkasını 21 yaşındaki sahanın en pahalı oyuncusu Leipzigli Josko Gvardiol’a yaslayınca, son 5 dakika oyundan çıkana kadar sanki daha rahat oynadı.

İlk maçını 3 puanla kapatan Türkiye ile ilk karşılaşmasını tek puanla kapatan Hırvatistan’ın, serin havadaki bu 90 dakikasında, ikinci yarıda üst üste 2 gol atabiliriz umuduyla başlayan millilerimiz, bunu bir umuttan ileriye taşıyamadı maalesef!

Hele de, Merih’in Atalanta’dan takım arkadaşı Hırvat Pasalic’in 3’ncü golü bariz bir şekilde kaçırmasına, sanırım hep beraber teşekkür ederek sevindik.

Maçın son dakikalarında; 2-0’lık skorun üzerine yatarak kendi sahasına adeta demir atan Hırvatlar,

A Milli Takımımızın kanatlardan gelen baskısına fren yaptırdı.

Başında Hırvat teknik adam Zlatko Dalic’in olduğu Hırvatistan ekibi, kendi dillerinden bu maça motive olurken, maç öncesi: ‘Favori değiliz’ şeklinde yaptığı tuzak açıklama, Türk Milli Takımı’na soyunma odasında derdini anlatamayan Alman Stefan Kuntz’un, kulaklarına küpe olmuş mudur? Bilemem!

Ben olsam; yarından tezi yok, yol yakınken bu takımın başına Türk teknik adam getiririm.

Hem de hemen.

Hadi sana hayırlı tıraşlar Hamit Altıntop!