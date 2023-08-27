Milli Takım dünya şampiyonu oldu

Wushu Milli Takımı, Çin'de düzenlenen 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 14'ü altın, 7'si gümüş ve 4'ü bronz olmak üzere 25 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Emeishan şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Wushu Milli Takımı, organizasyonu kürsünün en üst basamağında tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcular, 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 14 altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 25 madalya ile takım halinde birincilik kürsüsüne çıktı.

(AA)