Milli Takım galip. Avrupa Şampiyonası hakkını kazandı

Türkiye Çekya'yı 3-0 yendi ve 2024'te İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

KAYNAK: AA
Milli Takım galip. Avrupa Şampiyonası hakkını kazandı

22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü ve son maçında ev sahibi Çekya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Çekya'da düzenlenen organizasyonun son maçında ev sahibi ekiple karşılaştı.

Rakibini, 25-22, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup eden milli takım, C Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak, 29 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
(AA)

Öne Çıkanlar
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Erzurum Kongresi’nin önemi nedir? Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Overthinking sendromu nedir? Aşırı Düşünme Overthinking sendromu belirtileri neler?
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Geçen hafta ÖTV zammı ile birlikte toplam 7,5 TL zam gelen motorine salı günü yine dev zam geliyor
Son Haberler
Yapay zeka hakkında yeni endişe: Seslerimiz çalınıyor Teknoloji - Otomotiv
Yapay zeka hakkında yeni endişe: Seslerimiz çalınıyor
Wilfried Zaha İstanbul'da Spor
Wilfried Zaha İstanbul'da
HKP’den sığınmacı protestosu: Sessiz işgale göz yumanlar yargılanacak Siyaset
HKP’den sığınmacı protestosu: Sessiz işgale göz yumanlar yargılanacak
Deprem mezarlığında 100 kabirde kimlik belirleme çalışması sürüyor Güncel
Deprem mezarlığında 100 kabirde kimlik belirleme çalışması sürüyor
Başakşehir'de Piatek siftah yaptı Spor
Başakşehir'de Piatek siftah yaptı
CHP’de kritik oylamanın sonucu belli oldu: Görevden alınan başkanların itirazları reddedildi Siyaset
CHP’de kritik oylamanın sonucu belli oldu: Görevden alınan başkanların itirazları reddedildi