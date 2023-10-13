Milli Takım İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Sıradaki rakip Portekiz

Javier Perez Sport Center'da oynanan karşılaşmada Millî Takımımızın golünü 47. dakikada Isak Vural atarken, İspanya'nın golünü 71. dakikada Jorge Rajado Ruiz kaydetti. U18 Millî Takımımız, turnuvadaki ikinci maçını 14 Ekim Cumartesi günü Portekiz ile oynayacak.
Stat: Javier Perez Sport Center
Hakemler: Johan Gonzalez Rodriguez, David Concepcion Herrera, Mulay Ahmed Legzal Mulay, Ayoze Miguel Marichal Herrera
İspanya: Hugo Lugano Perez (Dk.63 Colome Torrent), Andres Cuenca Cejudo, Pau Prim Coma (Dk.46 Martin Uruel), Cordero Camillo (Dk.46 Peio Huestamendia), Oyono Oyana (Dk.63 Jorge Rajado Ruiz), Arbol Cordoba, Alex Perez Adam (Dk.46 Izan Merino), Granados Torres (Dk.63 Quim Junyent), Arana Gomez, Lopez Gomez (Dk.63 Jano Pueyo), Munoz Navas (Dk.46 Mesa Perez)
Türkiye: Onuralp Çevikkan, Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek, Mertcan Ayhan (Dk.66 Bedirhan Çetin), Efe Korkut Martin (Dk.70 Berk Kızıldemir), Furkan Emin Kaçmaz (Dk.79 İsa Halidi), Recep Yalın Dilek (Dk.79 Emirhan Arkutcu), Isak Vural (Dk.70 Berkay Karaca), Emre Gökay (Dk.70 Yasin Kasal), Kadir Subaşı, Efe Akman (Dk.79 Adnan Karahisar)
U18 Millî Takımımızın U18 Hazırlık Turnuvası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor A.Ş.), Enes Emre Büyük (Galatasaray A.Ş.), Kağan Arıcan (Bitexen Antalyaspor)
Defans: Mustafa Emir Akyıldız (Fenerbahçe A.Ş.), Yasin Bilgin (KRC Genk), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe A.Ş.), Eren Özkul (HB Koge), Mustafa Alper Özden (FC Ingolstadt 04), Kadir Subaşı (Galatasaray A.Ş.)
Orta Saha: Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Berkay Karaca (FC Schalke 04), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Yasin Kasal (Galatasaray A.Ş.), Efe Korkut Martin (VfB Stuttgart), Emre Gökay (EMS Yapı Sivasspor), İsak Vural (Hammarby IF), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe A.Ş.), Berk Kızıldemir (Galatasaray A.Ş.), İsa Halidi (Galatasaray A.Ş.)
Forvet: Melih Arda Saygı (Almere City FC), Recep Yalın Dilek (Galatasaray A.Ş.), Adnan Karahisar (Beşiktaş A.Ş.)
Teknik Direktör: Sabri Sarıoğlu