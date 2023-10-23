Milli Takım İstanbul'da kampa girdi. Rakip İspanya

25-31 Ekim 2023 tarihleri arasında İsveç'te UEFA U19 Avrupa Şampiyonası A Ligi 1. Tur müsabakaları oynayacak olan U19 Kadın Milli Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Milli Takım İstanbul'da kampa girdi. Rakip İspanya

Milliler; 25 Ekim'de İspanya, 28 Ekim'de Portekiz, 31 Ekim'de ise İsveç ile karşılaşacak. U19 Kadın Milli Takımı grup karşılaşmalarını ilk üç içinde tamamlarsa yoluna A Ligi'nde devam edecek. Kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Defne Sarıoğlu (1.FC Union Berlin Frauen), Selenay Doğan (RAEC Mons)

Defans: Yaren Aydoğdu (Borussia Mönchengladbach), Yuna Demir (SV Hegnach), Beril Beceren (Dudullu), Nihal Saraç (ALG Spor), Tuana Demirbaş (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Berfin Elif Ceylan (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Sıla Besra Tetik (Wulfz Fatih Karagümrük)

Orta Saha: Julia Gökçe Oğuz (Jitex Milndal BK), Aleyna Eslem Topçu (RC Saint Denis), Sara Emile Temel (Fortuna Sittard), Yaren Sürül (SC 13 Bad Neuenahr), Tuana Yılmaz (Beylerbeyi Spor Kulübü), Aysha Tural (Real Jersey FC), İrem Tuana Şentürk (SV Hegnach), Azra Tıraş (Ankara Büyükşehir Bld. Fomget G.S.K)

Forvet: Pınarsu Cılız (Dudullu), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Mine Yıldız (Beylerbeyi Spor Kulübü)

Teknik Direktör: Aytürk Kıyıcı

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