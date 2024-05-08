Son dakika... Okul müdürünü öldüren Iraklı öğrenci hakkında tutuklama talebi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Okul müdürünü öldüren Iraklı öğrenci hakkında tutuklama talebi
İstanbul'da okul müdürü İbrahim Oktugan'ı öldüren Iraklı öğrenci, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Eyüpsultan’da Irak uyruklu yabancı öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti. Ağır yaralanan okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SALDIRGAN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Lise müdürü Oktugan'ı silahla öldüren Iraklı öğrenci, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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