Milli takım kampına giderken uçağı kaçırdı. Federasyon yöneticisi yıllar sonra itiraf etti

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun eski yönetim kurulu üyesi Kurtaran Mumcu'dan Gizem Örge itirafı geldi.

Milli takım kampına giderken uçağı kaçırdı. Federasyon yöneticisi yıllar sonra itiraf etti

TVF yönetim kurulu eski üyesi Kurtaran Mumcu, konuk olduğu Voleybol Magazin YouTube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giovanni Guidetti döneminde milli voleybolcu Gizem Örge, kadroya alınmamış ve bu durum oldukça eleştiri almıştı.

Kurtaran Mumcu o dönem yaşananları anlattı.

''GİZEM ÖRGE KONUSUNDA HATASI OLMUŞTUR''
“Ben Giovanni’yi her zaman çok takdir ederim, çok çalışkan, bu işe çok emek harcayan. Hataları olmamış mıdır? %100 olmuştur. Mesela Gizem Örge konusunda hatası olmuş mudur? Olmuştur. Çünkü o da bunun farkına varmıştır.

''GİZEM ÖRGE UÇAĞI KAÇIRDI''
''Hatta başkanla biz 2020 Apeldoorn Olimpiyat Elemeleri’ne gitmeden önce Gizem Örge’yi çağır konuş, kazandıralım diye rica ettik. Ve biz Gizem Örge’yi milli takım kampına davet ettik. Gizem Örge uçağı kaçırdı. Orada bu talihsizlik yaşanmasaydı belki bu konuda sosyal medyada yapılan linçlerin hiçbiri yaşanmayacaktı.”

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