Milli Takım nasıl kurtulur? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir açıkladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir'den A Milli Futbol Takımı'yla ilgili peş peşe çarpıcı paylaşımlar geldi.

Milli Takım nasıl kurtulur? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir açıkladı

A Milli Futbol Takımı Japonya ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kaybederken, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir'den peş peşe flaş paylaşımlar geldi.

Tongsir, ilk paylaşımını maç oynanırken yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçı ve bu milli takımı daha fazla izlemeye tahammülüm yok. Televizyonu kapatıyorum."

Oğuz Tongsir maçtan sonra ise Milli Takım'ın nasıl kurtulacağını açıkladı. Paylaşımı şöyle:

"Milli Takımın başına derhal SERGEN YALÇIN getirilmedi. Hem de vakit kaybetmeden."

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