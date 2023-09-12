Milli Takım nasıl kurtulur? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir açıkladı

A Milli Futbol Takımı Japonya ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kaybederken, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir'den peş peşe flaş paylaşımlar geldi.

Tongsir, ilk paylaşımını maç oynanırken yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçı ve bu milli takımı daha fazla izlemeye tahammülüm yok. Televizyonu kapatıyorum."

Oğuz Tongsir maçtan sonra ise Milli Takım'ın nasıl kurtulacağını açıkladı. Paylaşımı şöyle:

"Milli Takımın başına derhal SERGEN YALÇIN getirilmedi. Hem de vakit kaybetmeden."