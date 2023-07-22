Milli Takım Polonya'ya fark attı

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım Polonya'yı farklı yendi.

KAYNAK: AA
Milli Takım Polonya'ya fark attı

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu ilk maçında Türkiye, Polonya'yı 78-63 yendi.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde Niş'te düzenlenen organizasyonda milliler, ilk maçında Polonya ile karşılaştı.

Mika Antic Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-9 üstün tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 37-29 önde gitti.

Final periyoduna 58-51 galip giren milliler, parkeden 78-63 galip ayrıldı.

Türkiye, grubundaki ikinci maçında yarın TSİ 19.00'da Hırvatistan ile karşılaşacak.
(AA)

Öne Çıkanlar
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
ASM çalışanı kadınlar işsizlikle karşı karşıya: En temel insani haktan mahrum kalıyorlar
Son Haberler
Çeşme'deki orman yangınında tutuklama Güncel
Çeşme'deki orman yangınında tutuklama
Suudi Arabistan, Danimarka'ya kınama Dünya
Suudi Arabistan, Danimarka'ya kınama
DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun istifa etti Siyaset
DEVA Partisi kurucularından Ramiz Ongun istifa etti
Rodos'taki orman yangını yerleşim yerlerine kadar ulaştı Dünya
Rodos'taki orman yangını yerleşim yerlerine kadar ulaştı
Gazeteci yazar Fatih Ergin bugün tam 00.00'da büyük bir açıklama yapacak Güncel
Gazeteci yazar Fatih Ergin bugün tam 00.00'da büyük bir açıklama yapacak
Muhtar ve muhtar adayının kavgasına yakınları da dahil oldu: 1 ölü, 2 yaralı Güncel
Muhtar ve muhtar adayının kavgasına yakınları da dahil oldu: 1 ölü, 2 yaralı
Kullanılmış bezleri deterjanla yıkayıp tekrar kullanmaya başladı Güncel
Kullanılmış bezleri deterjanla yıkayıp tekrar kullanmaya başladı