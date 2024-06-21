Ukrayna destan yazdı. Slovakya şaştı kaldı

2024 Avrupa Şampiyonası E Grubu mücadelesinde Slovakya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Düsseldorf şehrindeki Merkur Spiel Arena'da oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla Ukrayna kazandı.
Ivan Schranz 17. dakikada sol kanattan ortalanan topa kafayı vurdu, Slovakya'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıya iyi başlayan Ukrayna'da dakikalar 54'ü gösterdiğinde Shaparanko sahneye çıktı. Zinchenko'nun altıpasa çıkardığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturup durumu 1-1 yaptı.
Baskısını devam ettien Ukrayna aradığı üstünlük golüne 80. dakikada kavuştu. Yaremchuk defansın arkasına atılan topu harika bir şekilde kontrol edip, tek dokunuşla filelere gönderdi.
2-1 kazanan Ukrayna EURO 2024'teki ilk galibiyetini alıp puanını 3'e yükseltti. Slovakya 2 puanda kaldı. 26 Haziran'da Ukrayna-Belçika ve Slovakya-Romanya maçları oynanacak.