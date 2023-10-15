Milli Takım Sırbistan'la berabere kaldı

Hentbol 2024 EHF Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda Türkiye Sırbistan'la berabere kaldı.

KAYNAK: AA
Milli Takım Sırbistan'la berabere kaldı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olmuştu.

Milliler, eleme grubundaki üçüncü maçında ise 28 Şubat'ta deplasmanda Bulgaristan'a konuk olacak.

Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu

Hakemler: Kristof Altmar, Marton Horvath (Macaristan)

Türkiye: Yağmur Bembeyaz, Yaren Berfe Göker, Beyza İrem Türkoğlu 4, Kübra Sarıkaya, Emine Gökdemir 2, Betül Yılmaz, Aslı İskit Çalışkan 8, Diğdem Hoşgör 6 , Gülcan Tügel 1, Fatma Küçükyıldız, Dönegül Bozdoğan, Edanur Burhan, Beyza Karaçam 3, Zeynep Nur Ulukoz, Nurceren Akgün Göktepe 5, Ceren Demirçelen

Sırbistan: Sanja Radosavlljevic 6, Teodora Majkic, Bojana Milic, Aleksandra Vukajlovic 1, Marijla Lanistanin, Edita Nukovic, Andjela Jansusevic 4, Jovana Jovovic 3, Aleksandra Stamenic, Molli Kubina, Natasa Lovric 1, Katarina Bojicic 5, Dunja Radevic 5, Emilija Lazic 4, Jovana Milosevic, Marija Kolic

İlk yarı: 18-16

İki dakika cezası alanlar: Edanur Burhan, Dönegül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Betül Yılmaz (3) (Türkiye), Jansusevic, Jovovic (2), Bojicic (2) (Sırbistan)

Kırmızı Kart: Betül Yılmaz
(AA)

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
Son Haberler
Drift yapan sürücüye 20 bin 324 TL ceza Gündem
Drift yapan sürücüye 20 bin 324 TL ceza
Otobüs kazasında ölen 7 yolcunun cenazeleri ailelerine teslim edildi Gündem
Otobüs kazasında ölen 7 yolcunun cenazeleri ailelerine teslim edildi
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Gündem
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
TBMM’de yoğun mesai. İşte gündemdeki konular Gündem
TBMM’de yoğun mesai. İşte gündemdeki konular
Cumhuriyet tarihinde ilk olacak! Altın fiyatlarını alt üst edecek uyarı geldi Ekonomi
Cumhuriyet tarihinde ilk olacak! Altın fiyatlarını alt üst edecek uyarı geldi
Sinop’ta hava savunma sistemleri eğitim atışı yapıldı Gündem
Sinop’ta hava savunma sistemleri eğitim atışı yapıldı