Milli Takım'da son dakika! Türkiye geri sayımda. Tarihi maç Yeniçağ'da.

A Milli Takım EURO 2024 bileti için Letonya karşısına çıkacak. Türk spor basınının iki güçlü kalemi Sedet Kaya ve Fatih Saboviç'in yorumları maç biter bitmez Yeniçağ'da yer alacak.

Milli Takım'da son dakika! Türkiye geri sayımda. Tarihi maç Yeniçağ'da.

A Milli Takımımız, bu akşam tarihi maçlarından birine daha çıkacak.

Ay Yıldızlı ekibimiz Letonya ile Konya'da karşılaşacak, kazandığı takdirde EURO 2024'de katılmayı garanti altına alacak.

Hazırlıklarını tamamlayan ekibimiz maç saatini bekliyor.

Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma her zaman olduğu gibi yine detaylarıyla Yeniçağ'da yer alacak.

Türk spor basınının lideri Yeniçağ, karşılaşma öncesini, maçtan dakikaları, önemli anları ve maç sonunda yaşanacakları detaylı bir şekilde okurlarına aktaracak.

Karşılaşmayı Türk spor basınının iki güçlü kalemi Sedet Kaya ve Fatih Saboviç yorumlayacak. Maç biter bitmez yorumlar Yeniçağ'da yer alacak.

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