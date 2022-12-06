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A Milli Takımın Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının oynanacağı şehirler belli oldu

A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde gelecek yıl mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların yerleri açıklandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 19:19
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Milli Takımın Euro 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan maçlarını oynayacağı şehirler açıklandı

A Milli Takımın Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının oynanacağı şehirler belli oldu
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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. 

Bu müsabaka, başkent Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.

Ay-Yıldızlılar, 28 Mart Salı günü gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek.

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