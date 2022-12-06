A Milli Takımın Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının oynanacağı şehirler belli oldu

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'ndeki ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak.
Bu müsabaka, başkent Erivan'daki Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.
Ay-Yıldızlılar, 28 Mart Salı günü gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'ı Bursa'da konuk edecek.
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