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Arjantinliler turnuvaya üzgün başladı

Arjantin'in 2022 FIFA Dünya Kupası'na yenilgiyle başlaması, futbol tutkusuyla ünlü Arjantin halkını hayal kırıklığına uğrattı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:41
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Milli takımlarının Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yenilmesi Arjantinlileri üzdü

Arjantinliler turnuvaya üzgün başladı
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Arjantin'de halk, yerel saat ile sabah 07.00'da başlayan maç için ekranlara kilitlendi.

Arjantin'in Dünya Kupası'ndaki ilk maçını izlemek için okulların giriş saatini değiştirdiği, pastanelerin normalden daha erken çalışmaya başladığı, bazı kentlerde maç saatinde devlet kurumlarında izin verildiği ve taksicilerin direksiyon başından takip ettiği ilk karşılaşmanın sonucu halkı üzdü.

Arjantin'in Suudi Arabistan ile karşılaştığı maç sabahın erken saatlerine denk gelmesine rağmen ülkenin başkenti Buenos Aires'te yüzlerce kişi bir parkta bulunan dev ekranda ülkelerine destek olmak için toplandı.

Her yaştan Arjantinlinin milli takımı desteklemek için bir araya geldiği maçta yıldız futbolcu Lionel Messi'nin erken bulduğu gol herkesi sevindirdi.

Maçta üstünlüğü koruyamayan milli takımlarının Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi, futbol tutkunu Arjantinlilerin kazanmayı kesin gördükleri maçta şaşkınlığa ve hayal kırıklığına uğramalarına neden oldu.

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