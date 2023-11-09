Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı trafik kazası geçirdi

Kaza, Taşpazar Mahallesi Makas Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Paşacık Mahallesi’nden Taşpazar Mahallesi istikametine seyreden Milli Voleybolcu Büşra Kılıçlı (30) idaresindeki 34 SK 9016 plakalı otomobil kavşaktan geçtiği esnada Taşpazar Mahallesi'nden Hacılar Harmanı Mahallesi istikametine seyreden A.A. (45) yönetimindeki 68 AL 356 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu A.A. hafif yaralanırken, Büşra Kılıçlı ve kızı kazayı burnu dahi kanamadan atlattı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler A.A.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı, sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.