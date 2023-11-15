Fenerbahçe rakibini 3-0 geçti. Liderlik koltuğuna oturdu

Editör: Oğuz Yörük

CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Opet, deplasmanda Potsdam ile karşıya karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler Alman rakibini 18-25, 20-25 ve 19-25’lik 3 sette mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe Opet bu sonucun ardından ikinci maçından da set vermeden galip ayrılarak liderliğe yükseldi. Alman ekibi ise ilk kez mağlup oldu.

Grubunda lider olan sarı-lacivertliler, üçüncü hafta maçında 28 Kasım Salı günü Polonya temsilcisi Grot Budowlani Lodz'a konuk olacak.