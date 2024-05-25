Millie Bobby Brown 20'sinde evlendi

Stranger Things diziyle şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, model sevgilisi Jake Bongiovi ile gizlice evlendi.

Tüm dünyayı kasıp kavuran "Enola Holmes" serisiyle milyon dolarlar kazanan 20 yaşındaki İngiliz oyuncunun bu ani kararı Hollywood’da bomba etkisi yarattı.

Yaklaşık 1 yıl önce ünlü şarkıcı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile nişanlandıklarını ilan eden genç oyuncu "Seni 3 yazdır seviyorum, bütün yazlar sevmek istiyorum" diyerek Instagram hesabından aşk mesajları paylaşmıştı.

Gizli nikaha katılan 62 yaşındaki Bon Jovi ise "Yaşın önemli olup olmadığını bilmiyorum. Doğru kişiyi bulursanız erken evlenmenin bir sorun olduğunu düşünmüyorum” diyerek evliliği onayladı.

Çiftin yıl sonunda ABD’de büyük bir düğün yapacakları iddia edildi.

Yeni evli çiftin ilk fotoğrafları da böyle servis edildi.