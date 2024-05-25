Millie Bobby Brown 20'sinde evlendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Millie Bobby Brown 20'sinde evlendi

Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown gizlice evlendi

Stranger Things diziyle şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, model sevgilisi Jake Bongiovi ile gizlice evlendi.

ekran-goruntusu-2024-05-25-122420.png

Tüm dünyayı kasıp kavuran "Enola Holmes" serisiyle milyon dolarlar kazanan 20 yaşındaki İngiliz oyuncunun bu ani kararı Hollywood’da bomba etkisi yarattı.

ekran-goruntusu-2024-05-25-122727-001.png

Yaklaşık 1 yıl önce ünlü şarkıcı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile nişanlandıklarını ilan eden genç oyuncu "Seni 3 yazdır seviyorum, bütün yazlar sevmek istiyorum" diyerek Instagram hesabından aşk mesajları paylaşmıştı.

ekran-goruntusu-2024-05-25-123006-001.png

Gizli nikaha katılan 62 yaşındaki Bon Jovi ise "Yaşın önemli olup olmadığını bilmiyorum. Doğru kişiyi bulursanız erken evlenmenin bir sorun olduğunu düşünmüyorum” diyerek evliliği onayladı.

ekran-goruntusu-2024-05-25-122911-001.png

Çiftin yıl sonunda ABD’de büyük bir düğün yapacakları iddia edildi.

ekran-goruntusu-2024-05-25-132805.png

Yeni evli çiftin ilk fotoğrafları da böyle servis edildi.

Son Haberler
Şanlıurfa'daki kampta Afganlar serbest bırakıldı Gündem
Şanlıurfa'daki kampta Afganlar serbest bırakıldı
Tefeciler kameralara yakalandı Gündem
Tefeciler kameralara yakalandı
Erdoğan Necip Fazıl Kısakürek'i andı Gündem
Erdoğan Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Mersin'in simgesi dev Türk bayrağıyla ilgili önemli gelişme Yerel Haberler
Mersin'in simgesi dev Türk bayrağıyla ilgili önemli gelişme
Araba seyir halindeyken cayır cayır yandı Yerel Haberler
Araba seyir halindeyken cayır cayır yandı
Bir anda yere yığıldı Spor
Bir anda yere yığıldı
Atilla Yeşilada'dan rekor düşüşe hazır olun uyarısı. Son 6 ay Gündem
Atilla Yeşilada'dan rekor düşüşe hazır olun uyarısı. Son 6 ay