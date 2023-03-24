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Milliler son antrenmanını yaptı

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Ermenistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadyumu'nda bir antrenman yaptı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 23:17
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Milliler Ermenistan maçına hazır

Milliler son antrenmanını yaptı
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Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde aday kadrodaki tüm futbolcuların katıldığı idmanda, ısınma ve 5'e 2, dar alanda pas ve dar alanda çift kale taktik antrenman yapıldı. Son bölümde ise şut ve son vuruşlar üzerine çalışıldı.

Ay-yıldızlıların bu akşam yaptığı çalışmayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, Başkan Vekili Nüket Küçükel Ezberci, İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Stratejik ve Kurumsal İletişim Sorumlusu İdil Karademirlidağ Suher, 1. Lig Kulüpleri Sorumlusu Talat Papatya, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Şevki Mütevellioğlu da izledi. Antrenmanın başında bir araya gelen milli takım teknik heyeti, futbolcuları ve çalışanları maçın anısına grup fotoğrafı çektirdi. Milliler, maç öncesindeki son çalışmasını yarın TSİ 11.00'de Ermenistan Futbol Federasyonu'nun antrenman tesislerinde basına kapalı olarak yapacak.

 

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