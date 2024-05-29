Milliler İngiltere'ye 2-0 yendi. Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Milliler İngiltere'ye 2-0 yendi. Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ev sahibi Türkiye, İngiltere'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası; Antalya'nın Serik ilçesinde devam ediyor. Milli Takımımız yarı finalde İngiltere ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar; 31'inci dakikada Musa Bulut ve 57'nci dakikada Mete Kılıç'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

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Milliler, maç sonunda Erik dalı türküsü eşliğinde oynayarak galibiyeti kutladı. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya'yı 3-0 mağlup eden Ukrayna oldu. Türkiye ile Ukrayna karşılaşması 30 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Calista Sports Center'da oynanacak. Şampiyonada bugün saat 17.00'de Fransa- Yunanistan ve Almanya- İtalya maçları yapılacak.

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İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif, "Çeyrek finali geçtik. Yarı finaldeyiz. Bana göre turnuvanın en düzenli, en planlı, en güçlü rakibini yendik. Rakibimizi tebrik ediyorum. Müthiş bir maç oldu. Oyuncularıma güvendiğimi, inandığımı söyledim. 18 Mart'ta 'Birlikte başaracağız' diye başladık. İnşallah 1 Haziran'da da 'Birlikte başardık' diyerek bu kupayı ülkemize hediye edeceğiz" dedi.

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