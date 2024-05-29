Süper Lig'in MHK'daki prenslerini açıkladı

Trendyol Süper Ligde bu sezon 32 hakem düdük çalarken, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun gözdeleri Arda Kardeşler ve Bahattin Şimşek oldu. Aydın bölgesi hakemi Şimşek ile Bursa bölgesi hakemi Kardeşler 21’er kez maç yönetme başarısını gösterdi.

MHK’den en çok görev alan bu iki hakemi 20’şer maç ile Çanakkale’den Ali Şansalan ile İstanbul bölgesinden Tugay Kaan Numanoğlu izledi. Ayrıca Ali Şansalan, Türkiye Kupası finalini de yönetti.

Denizli bölgesinden Ümit Öztürk ve Kayseri’den Abdülkadir Bitigen 19’ar kez düdük çaldı Süper ligde.

Yönettiği maçlarda olay hakem olarak isim yapan, Ankaragücü başkanının yumruklu saldırısına uğrayan İzmir bölgesinden Halil Umut Meler ve ikinci sezonunda başarılı bir dönem geçiren Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın ise 18’er maça çıkarak ilk 10 içerisinde kendilerine yer buldular.

İstanbul bölgesinden Volkan Bayarslan, Sakarya’dan Atilla Karaoğlan ve Adana’dan Zorbay Küçük 17’şer maça çıktılar.

Ankara bölgesinden Kadir Sağlam ve İzmir’den Direnç Tonusluoğlu 16’şar, Burak Pakkan 13, Antalya’dan Burak Şeker ve Murat Erdoğan ile Eskişehir’den Turgut Doman 15’er, İstanbul bölgesinden Mert Güzenge 14, Çağdaş Altay 13 kez maç yönettiler.

Süper ligde yıllarca düdük çalan İstanbul bölgesinden Mete Kalkavan ve Ankara bölgesinden Yaşar Kemal Uğurlu ligin ilk yarısında 4’er maça çıktı. Bu hakemlerden Uğurlu devre arasında yapılan operasyonla küme düşürülünce hakemliği bıraktı. Küme düşen hakemler arasında ayrıca Sarper Barış Saka, Erkan Özdamar, Mustafa Kürşat Filiz (hiç görev almadı), Oğuzhan Uğurlu, Yiğit Arsalan ve Yasin Kol yer aldı. Bu hakemler 1. Ligde görev yapmaya devam etti.

Ligin ikinci yarısında klasman yükselen İzmir bölgesi hakemi Emre Kargın 8, Balıkesir’den Oğuzhan Çakır 6, Antalya’dan Ömer Faruk Turtay 5, Rize bölgesinden Muhammet Ali Metoğlu 4, İstanbul’dan Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Mehmet Türkmen ile Ankara’dan Alper Akarsu 3’er karşılaşmada düdük çaldı.