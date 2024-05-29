Fenerbahçe'nin yeni stadının görselleri ortaya çıktı. Aziz Yıldırım'ın çılgın planı

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçiminde adaylardan Aziz Yıldırım, stadın kapasitesini 60 bine yükseltmeyi planlıyor. Şu anki kapasite 53 bin 530. Bu proje kapsamında yeni stadın görselleri kamuoyuna açıklandı.

Aziz Yıldırım, "Kale arkalarındaki alt tribünleri, koltukları sökeceğiz. UEFA'dan izin alabilirsek buna devam edeceğiz. Ayakta seyirci alacağız ve ayaktaki seyirci ile kapasite 60 bin. Ama 'Burası Kadıköy Buradan Çıkış Yok' sloganını yeniden yaratacağız" diye konuştu.

İşte yeni stadın görselleri: