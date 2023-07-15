Milliler İtalyanlara set vermedi

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Takım, İtalya ile karşı karşıya geldi.

KAYNAK: AA
Milliler İtalyanlara set vermedi

Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye Erkek Milli Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonda İtalya ile karşılaşan Türkiye, ilk seti 25-13 ve ikinci seti 25-21 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de rakibine 25-16 üstünlük sağlayan milli takım, maçı 3-0 kazandı.

Karşılaşmayı, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile sporseverler izledi.

Günün diğer maçında ise Ukrayna, Bulgaristan'ı 3-0 yendi. (AA)

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