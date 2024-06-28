Millilerin nereye kadar gideceğini açıkladı

Almanya’da devam eden Avrupa Futbol Şampiyonasında grup maçları geride kalırken, tabi ki teknik-taktik kadar inanmak, sabır, oyun disiplini, uluslararası tecrübe ve kadro kalitesi ön plana çıktı…

En önemlisi de fizik güç olarak dikkat çekti...

B grubunu kayıpsız, 9 puanla birinci sırada kapatan İspanya’da bunların tamamına yakınını gördük…

Kompakt futbol oynayan, konsantrasyonu yüksek, iyi organize olan topu kaybettiklerinde baskı yapıp saniyeler içerisinde kazanan İspanya ekibi, turnuvanın ilk bölümünde en başarılı, en hazır ve şampiyonluğa en yakın takım olarak ortaya çıktı…

Bunu göz ardı etmemek lazım…

Bu özellikleri birazda ev sahibi Almanya, Portekiz, son yıllarda iyi bir kadro oluşturulan, ancak teknik kadrosuyla eleştirilen ve yavaş futbol oynayan İngiltere, A Milli takımımızla birlikte turnuvada sürpriz beklenen Avusturya’da da görebiliriz…

Avrupa ve dünya şampiyonalarında her dönem yer alan ve sürpriz sonuçlar alan Almanya, İngiltere, Portekiz, ilk iki maçlarına kazanarak gruplardan çıkan ilk takımlar olsalar da geçtiğimiz yıllardaki performanslarının gerisinde kaldılar…

Büyük bir çekişme içerisinde geçen grup maçlarının hiç şüphesiz ki en çekişmeli maçı, “ölüm grubu” olarak nitelendirilen B grubunda İspanya ile İtalya arasında oynandı…

Slovenya-Sırbistan maçı ise fizik güç olarak zirvede yer aldı…

Ev sahibi Almanya’ya tabiri yerindeyse kök söktüren, Murat Yakın’ın çalıştırdığı İsviçre A grubunda, Avusturya (Fransa, Hollanda, Polonya gibi güçlü takımların yer aldığı) D grubunda, Romanya E grubunda ilk sırada yer alarak sürprize imza attılar...

Hiç şüphesiz iki, 2024 Avrupa şampiyonasında hayal kırıklığı yaratan takımlarda vardı…

Bir önceki yazımda bu takımların hayal kırıklıklarını paylaşmıştım…

Bu takımların başında da büyük organizasyonlarda hep söz sahibi olan Hırvatistan, Polonya, Ukrayna, Çekya ve Sırbistan yer aldı…

Bu takımlar şampiyonaya veda ederek ülkelerinin yolunu tuttu… Bunlara karşılık Slovenya, Slovakya, Romanya ve ilk kez Avrupa şampiyonasına katılan Gürcistan son Portekiz galibiyetiyle son 16 turunda yer buldular…

Ayrıca, 16 takım arasında kalmalarına rağmen, güçlü kadrolara, bununda ötesinde yıldız futbolculara sahip İtalya, Belçika ve Hollanda beklenilenin altında bir görüntü verdi…

Avrupa futbol şampiyonasında, hayal kırıklığı yaratan takımlar kadar yıldız futbolcular arasında da kendi performansların altında kalan oyuncular vardı.. Portekiz de Ronaldo, İngiltere de Henri Kein, Fransa’da Kylian Mbabpe, Polonya’da Robert Lewandowski, Belçika’da Kevin De Bruyne, Hırvatistan’da Luca Modric gruplarda beklentilere tam olarak yanıt veremedi dersek yanlış olmaz…

Genç oyuncularda da A Milli takımımızın yıldız ismi Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz İspanya’da Lamine Yamal, İngiltere’de Bellingham ön plana çıktılar…

A Milli takımımıza gelince:

Milliler, turnuvaya Gürcistan galibiyetiyle başladı…

A Milliler, takım savunmasındaki hatalar ile birlikte forvetsiz oynamaları nedeniyle eleştirildi…

Montella’yı eleştirenlerden birisi de bendim…

Ancak, Milliler rakibini genç oyuncuların bireysel yeteneklerini ön plana çıkartarak attıkları gollerle geçmesini bildi...

Teknik direktör Vincenzo Montella, eleştirilere kulak tıkayınca aynı hatalar Portekiz ile oynanan ikinci maçta da karşımıza çıktı…

İtalyan teknik adam, sağ kanatta çok etkili olan ve topu ileri taşıyan, etkili ortalar yapabilen Barış Alper’i santrfora kilitleyerek etkisiz hale getirdi…

Haksız eleştirildiklerini dile getiren Montella bununla da kalmadı turnuvada Portekiz ile oynanan ikinci maçta, bir önceki Gürcistan maçının iki yıldızı ve attıkları gollerle dikkat çeken Arda Güler ve Mert Müldür’ü kenara çekerek sahaya rotasyonlu bir kadro çıkarttı…

Kalede ise sakat olan Mert Günok’un yerine Uğurcan Çakır’ı oynaması gerekirken İngiltere’de kendi takımında bile forma şansı bulamayan Altay Bayındır’a görev verdi…

Geride kalan sezonda takımlarında başarılı bir dönem geçiren İrfancan Kahveci ve Yusuf Yazıcı gibi fizik üstünlüğü olan futbolculardan da çok az yararlanan teknik direktör Montella, son Çekya maçın da ise bir önceki eleştirilen etkisinde kalarak sağ bekte tekrar Mert Müldür’e (oysa Portekiz maçında Zeki iyi bir performans göstermişti) forma verdi...

İtalyan teknik direktör Montella, geçen sezon Beşiktaş’ın gol yükünü çeken genç oyuncu Semih Kılıçsoy’u grup maçlarında değerlendirmezken, Cenk Tosun’u ise mecbur kalarak son Çekya maçında son 15 dakikada oyuna aldı ve tecrübeli futbolcu, performansıyla eleştirilen kaptan Hakan ile birlikte attıkları şık gollerle takımı kurtaran isimler oldular…

Avrupa şampiyonasında Avusturya ile birlikte sürpriz yapabilecek takımlar arasında gösterilen A Milli takım, F grubunda Portekiz’in ardından 6 puan ve averaj ikinci sırada yer alarak adına son 16 turuna yazdırdı…

Milli takımımızın 16 turundaki rakibi D grubu birincisi Avusturya…

Şuna inanıyorum ki, İtalyan Montella hata yapmaz ise A Milliler Avusturya engelini de yıldız futbolcularıyla aşarak çeyrek finale, bununda ötesinde yarı finale kadar yükselecek…

Demem o ki, final neden olmasın?

Haydi bizim çocuklar size inanıyoruz ve güveniyoruz…

Siz başarırsınız. 85 milyon Türkiye ve Almanya’da bulunan binlerce gurbetçimiz sizlerle.