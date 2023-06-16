Milliyet'in kapanacağı tarih belli oldu. Yandaşlık yapa yapa yolun sonu göründü

Yeniçağ Gazetesi'nin ulaştığı bilgilere göre, Milliyet Gazetesi'nin kağıt baskısı bu ay sonu kapatılıyor. Hürriyet Gazetesi ve Posta Gazetesi için de daraltma kararı alındı.

Milliyet'in kapanacağı tarih belli oldu. Yandaşlık yapa yapa yolun sonu göründü

YENİÇAĞ / ÖZEL HABER

Demirören yüzünü tamamen dijitale çeviriyor. Yeniçağ Gazetesi'nin ulaştığı bilgilere göre; Milliyet Gazetesi'nin kağıt baskısı bu ay sonu kapatılıyor. Milliyet Gazetesi Vatan Gazetesi'nde olduğu gibi sadece dijital platformda devam edecek.

Hürriyet Gazetesi ve Posta Gazetesi için de daraltma kararı alındığı iddia edildi. Fanatik Gazetesi'nin ise şimdilik mevcut durumunda devam edeceği öne sürüldü.

Kapanma kararının tirajlardaki düşüş nedeni ile yaşanan büyük zarar sonucu alındığı iddia edildi.

Aydın Doğan’ın, 1998’de o zaman grupta bulunan Milliyet Gazetesi'ni, işadamı Korkmaz Yiğit’e satması olayıydı. Satış, hem grup içinde hem de siyasette ve gazete çalışanları arasında büyük tartışmalara yol açmıştı. Tartışmaların sonrasında bir ay gibi kısa sürede Aydın Doğan, Milliyet’i geri almıştı.

Son olarak DHA, 2018 yılının Nisan ayında Demirören'e satıldı.

Medya grubunu 2018’de satın alan Demirören Holding’in, işlem için kullandığı yüklü miktardaki krediye ilişkin iddialarla uzun süre gündem oldu.

Basına yansıyan haberlerde, Demirören Holding'in, 895 milyon dolarlık kredi borcunun yalnızca 586 milyon 221 bin 750 TL'sini ödediği belirtilmişti.

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