Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi

Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi
Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk Milyarderler listesindeki yerini kaptırdı. İşte listeye giren isimler…
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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 1

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginlerinin yer aldığı listenin ilk sıralarında değişiklik yaşandı.

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 2

Elon Musk, zirvesindeki yerini kaptırdı. Listenin ilk sırası değişti. LVMH'nin sahibi Bernard Arnault, bu ikiliyi geçecek 200 milyar doları aşkın net servetiyle dünyanın en zengin kişisi oldu.

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 3

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise sadece birkaç gün ilk sırada tutunabildi.

Musk'un şu anda net serveti 189 milyar dolar olurken Bezos'un serveti 198 milyar dolar seviyesinde oldu.

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 4

Arnault'un serveti ise 201 milyar dolar oldu.

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 5

Arnault'un serveti ise 201 milyar dolar oldu.

İşte sıralamadaki ilk 10 isim ve serveti şöyle;

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 6

1-Bernard Arnault (201 milyar dolar)

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 7

2-Jeff Bezos (198 milyar dolar)

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 8

3- Elon Musk (189 milyar dolar)

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 9

4-Mark Zuckerberg (182 milyar dolar)

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 10

5-Bill Gates (150 milyar dolar)

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 11

6-Steve Ballmer (141 milyar dolar)

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 12

7-Warren Buffett (134 milyar dolar)

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 13

8-Larry Ellison (127 milyar dolar)

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 14

9- Larry Page (124 milyar dolar)

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 15

10- Sergey Brin (118 milyar dolar)

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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 16
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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 17
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Milyarderler listesi değişti. Listeye çok önemli bir isim girdi 18
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