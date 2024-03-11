Garanti BBVA'dan temettü teklifi

Kaynak: Haber Merkezi
Garanti BBVA'dan temettü teklifi
Garanti BBVA, KAP'a açıklama gitti. 2023 kârından pay başına net 2,8071 TL temettü dağıtılması teklifini genel kurulun onayına sunacağını bildirdi.

Garanti BBVA, Kamu Aydınlatma Platformu'na açıklama yolladı. Bankadan yapılan açıklamada net 2,8071 TL temettü dağıtılması teklifinin genel kurulda onaya sunulacağı belirtildi.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 3,1190 TL, net ise 2,8071 TL temettü teklifini genel kurula sunacak.

Açıklamada 2023 yılında oluşan vergi sonrası 87,33 milyar TL'lik kâr ile ilgili olarak bankanın ödenmiş sermayesinin yüzde 5'ine tekabül eden 210 milyon TL birinci nakit brüt temettü, 12,89 milyar TL ikinci nakit brüt temettü olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %311,90 olan 13,1 milyar TL nakit brüt temettü bedelinin ortaklara dağıtılmasının genel kurul onayına sunulacağı ifade edildi.

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