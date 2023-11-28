Milyarderlerin yediği etin kilo fiyatı şaşkına çevirdi. Sosyete kasabı lüks daire fiyatına satın aldı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Matsusaka ırkı sığır açık arttırmada servet ödendi. Sığır için yaklaşık 6 milyon TL ödenen sığır. Japonya'da Matsusaka ırkı sığır (Wagyu), açık artırmada 30 milyon yene (202 bin dolar) satıldı.

AÇIK ARTIRMAYLA 202 BİN DOLARA SATILDI

Devlet televizyonu NHK'da yer alan habere göre birinci sınıf mermer sığır etiyle tanınan bölgelerden Mie eyaletinde yerel türlere yönelik açık artırma düzenlendi.

Açık artırmada Mie Eyaleti Hayvancılık Araştırma Enstitüsünden 9 jüri üyesinin boyut ve genel fiziksel dengeye göre derecelendirdiği 50 sığır yer aldı.

"Hiroko No.1" isimli, 676 kilogramlık Matsusaka ırkı sığır, 30 milyon yene (202 bin dolar) alıcı buldu. Bu, son 8 yılın en yüksek alıcı fiyatı olarak kayda geçti. Mie'nin Tsu bölgesinden "Asahiya" kasap dükkanı, sığırın yeni sahibi oldu.

Sığırı yetiştiren Taiki bölgesinden Japon besici Nakamura Kazuaki, "Beklenmedik derecede yüksek fiyat beni şaşırttı. Sığırların bakımı amacıyla gösterdiğim çabaların karşılığını aldığım için mutluyum ve daha da iyi sığırlar yetiştirmek istiyorum." dedi.

DİLİM DİLİM YENİLİYOR

Wagyu, Japonya'da geleneksel üretimi yapılan 4 sığır ırkından biridir. Genetik olarak mermerlenmeye (kırmızı et arasında sık ve yoğun beyaz yağ katmanları oluşmasına) yatkındır ve yüksek oranda oleajinöz doymamış yağa sahiptir. Bu wagyu sığırlarından elde edilen et, kalitesiyle bilinir ve yüksek bir fiyata satılır, bu yüzden ince dilimlenip küçük porsiyonlarla ve birçok başka yemeğin yanı sıra servis edilir.