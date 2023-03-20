20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • İtalya Melike İpek Yalova’yı konuşuyor. Milyonlar izledi

İtalya Melike İpek Yalova’yı konuşuyor. Milyonlar izledi

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova, 1996’dan bu yana İtalya’nın en popüler TV programlarından olan Verissimo'nun bu hafta yayınlanan yeni bölümüne konuk oldu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 11:45
Takip Et

Milyonlar izledi! İtalya Melike İpek Yalova’yı konuşuyor

İtalya Melike İpek Yalova’yı konuşuyor. Milyonlar izledi
+
Aa
-

İtalya’da 1996'dan bu yana popüler TV programlarından olan Verissimo, bu hafta yayınlanan bölümde Melike İpek Yalova’yı ağırladı.

Her hafta ünlü İtalyan sanatçıların katıldığı programın bu bölümüne katılan başarılı oyuncu Melike İpek Yalova, Türkiye’ye ve kendisine dair soruları yanıtladı.

İtalya’da eğitim için geçirdiği sürenin kalbinde başka bir yere sahip olduğunu söyleyen Melike İpek Yalova, İtalya’yı adeta ikinci evi olarak gördüğünü belirtti. İki ülke arasında bir sürü benzerlik ve ortak değerlerin olduğunu söyleyen Melike İpek Yalova, Türkiye’nin son dönemdeki başarılı dizi projelerinin İtalya’da da büyük kitleler tarafından sevilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

İTALYAN SOSYAL MEDYASINDA YOĞUN İLGİ

Programın resmi Instagram sayfasında paylaşılan ve Melike İpek Yalova’nın Türkiye’de yaşanan deprem felaketini anlatıp İtalya’dan yardım edenlere teşekkür ettiği kısım bir gün içerisinde bir milyona yakın kişi tarafından izlendi. Kısa sürede viral olan videoya beğeni ve yorum yağdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
1
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
2
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
3
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
5
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
6
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
7
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿İstanbul Havalimanı Avrupa'nın 'en yoğunu' oldu
﻿İstanbul Havalimanı Avrupa'nın 'en yoğunu' oldu
﻿İstanbul Havalimanı Avrupa'nın 'en yoğunu' oldu
﻿Ali Koç imza töreninde konuştu: Biraz geç kaldık
﻿Ali Koç imza töreninde konuştu: Biraz geç kaldık
﻿Ali Koç imza töreninde konuştu: Biraz geç kaldık
﻿Mesane kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Mesane kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Mesane kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Ankara’da feci kaza: 1 ölü
﻿Ankara’da feci kaza: 1 ölü
﻿Ankara’da feci kaza: 1 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.