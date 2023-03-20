İtalya Melike İpek Yalova’yı konuşuyor. Milyonlar izledi

İtalya’da 1996'dan bu yana popüler TV programlarından olan Verissimo, bu hafta yayınlanan bölümde Melike İpek Yalova’yı ağırladı.

Her hafta ünlü İtalyan sanatçıların katıldığı programın bu bölümüne katılan başarılı oyuncu Melike İpek Yalova, Türkiye’ye ve kendisine dair soruları yanıtladı.

İtalya’da eğitim için geçirdiği sürenin kalbinde başka bir yere sahip olduğunu söyleyen Melike İpek Yalova, İtalya’yı adeta ikinci evi olarak gördüğünü belirtti. İki ülke arasında bir sürü benzerlik ve ortak değerlerin olduğunu söyleyen Melike İpek Yalova, Türkiye’nin son dönemdeki başarılı dizi projelerinin İtalya’da da büyük kitleler tarafından sevilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

İTALYAN SOSYAL MEDYASINDA YOĞUN İLGİ

Programın resmi Instagram sayfasında paylaşılan ve Melike İpek Yalova’nın Türkiye’de yaşanan deprem felaketini anlatıp İtalya’dan yardım edenlere teşekkür ettiği kısım bir gün içerisinde bir milyona yakın kişi tarafından izlendi. Kısa sürede viral olan videoya beğeni ve yorum yağdı.