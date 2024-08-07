Milyonlarca emeklinin maaş farkı hesaplara yattı. Kök maaşlar belli oldu. İşte kök maaşı bulma yöntemi

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi sonrası kalan miktarlar bugün hesaplara yatırıldı. 2024 yılının Temmuz ayı ödeme dönemi itibarıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Fark aylık ödemeleri bugünden itibaren emekli, dul ve yetimlerin hesaplarına yatırılmış oldu.

3.7 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Yapılan düzenleme SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Uygulamadan 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak. Temmuz farkı kapsamında, emeklilere 2 bin 500 lira ödeme yapılacak.

MAAŞ SİSTEMİNE YANSIDI

Kök maaşlara gelen son zammın ardından en düşük emekli maaşı alanların durumu da netleşmiş oldu. Son yapılan düzenlemeyle beraber en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Kök maaşı 12 bin 500 liranın altında olan emekli vatandaşlar kök maaşının ne kadar olduğunu merak ediyor.

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

12 bin 500 lira en düşük emekli maaşı alan emekli vatandaşlar kök maaşlarını hesaplamak için farklı yöntemler kullanıyor.

SSK'dan emekli olan emekli vatandaşlar için e-Devlet'e giriş yapıp arama motoruna 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor.

Daha sonra açılan sayfada "Detay" kısmına tıklayıp önüne açılan pencerede en alt kısımlarda bulunan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki miktarı 12 bin 500 bin liradan çıkarması gerekiyor. Bu şekilde kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

Daha sonra gelen pencerede SGK'ya ait döküm açılacaktır. Sayfanın en altında bulunan "Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerin karşısındaki miktarları 12 bin 500 bin liradan çıkarınca kök maaşınızı ek ödeme dahil görebilirsiniz.