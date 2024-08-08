Çok satan Türk baharat markasında zararlı madde bulundu. Sakın tüketmeyin

İnsan sağlığına zararlı madde barındırdığı için toplatılan ürünlerin arasına ünlü Türk baharat markası da eklendi.

Yalçınkaya markasına ait pul biber paketlerinde Aflatoksin B1 maddesi bulunması üzerine tüm satış noktalarından toplatılmaya başlandı.

İnsan sağlığına zarar verebileceği için tüketilmemesi için uyarı yapılan pul biberlerin son kullanma tarihi 15 Ocak 2026 olan 150 gram ambalajlı paketler olduğu açıklandı.

Müşterilerin söz konusu ürünleri her hangi bir faturaya gerek olmaksızın iade etmesi halinde paralarını geri alabilecekleri belirtildi. .