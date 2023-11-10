Milyonlarca insan ölüyor. Uzmanından hayat kurtaran uyarılar

Doktor Emrah Aksakal, kalp ve damar hastalıklarının, insan ömrünü en çok kısaltan ve en yaygın görülen hastalık grubu olduğunu söyledi ve sağlıklı beslenme ve yaşam alışkanlıklarının önemini vurguladı.

Doktor Öğretim Üyesi Emrah Aksakal, kalp ve damar hastalıkları teriminin, kalp ve kan dolaşımı sisteminde ortaya çıkan her türlü hastalığı kapsadığını ifade ederek, “Kalp ve damar hastalıkları, insanlarda en çok rastlanan ve en çok ölüme yol açan hastalıklardır. Bu sebeple hem ülkemizde hem de dünyada ciddi bir halk sağlığı problemi olarak görülmektedir. Kalbi besleyen koroner damarlarda, zamanla biriken yağ plakları nedeniyle oluşan tıkanıklıklar sonucunda, dünyada yaklaşık 17.3 milyon kişi hayatını kaybetmekte; ülkemizde ise her yıl yaklaşık 300 bin kişi kalp krizi geçirmekte ve yaklaşık 125 bin kişi bu hastalığın neden olduğu sorunlar yüzünden yaşamını yitirmektedir.” dedi.

“YAŞAM BİÇİMİ BÜYÜK BİR FAKTÖR”

Aksakal, kalp ve damar hastalıklarının ana belirtilerinin göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma ve çarpıntı olduğunu belirtti ve “Tıkanmış olan damarın beslediği organla ilgili belirtiler de olabilir. Mesela bacak damar tıkanıklığında bacakta ağrı, soğukluk, uyuşma ve zayıflık görülebilir. Kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında birçok faktör etkilidir. Özellikle bireylerin yaşam biçimi kalp hastalıklarının gelişmesinde büyük bir rol oynar. Dünya Sağlık Örgütü, uygun yaşam biçimi değişiklikleri ve değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölümlerin çoğunun önlenebileceğini bildirmektedir.” diye konuştu.

Kalp ve damar hastalıklarının oluşmasında etkili olan risk faktörleri ikiye ayrılır: Değiştirilemez ve değiştirilebilir. Doktor Emrah Aksakal, değiştirilemez risk faktörlerinin yaş, cinsiyet ve genetik olduğunu belirtti. Bu faktörler hastalık riskini artıran sabit unsurlardır. Örneğin, erkeklerde ve ailede kalp ve damar hastalığı öyküsü olanlarda hastalık daha erken yaşlarda görülebilir. Kadınlarda ise hastalık ortalama 10 yıl gecikmeli olarak ortaya çıkar, ancak 70 yaş sonrasında ölüm oranı daha yüksektir.

Kalp ve damar hastalıklarının en önemli nedenleri arasında sayılan değiştirilebilir risk faktörleri ise yüksek tansiyon, şeker hastalığı, obezite, yüksek kolesterol, sağlıksız beslenme, sigara, hareketsizlik, hava kirliliği ve stres gibi durumlardır. Bu faktörler üzerinde yapılacak yaşam tarzı değişiklikleri ile hastalık riski azaltılabilir veya önlenilebilir.

Değiştirilebilir veya değiştirilemez risk faktörü taşıyan kişilerin en az yılda bir kez kalp muayenesi yaptırmaları gerektiğini söyleyen Aksakal, ayrıca 40 yaş üstü erkeklerin ve 50 yaş üstü kadınların da kalp ve damar hastalıkları açısından tarama testleri yaptırmalarını tavsiye etti.

Aksakal, kalp ve damar sağlığı için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, alkol ve sigara kullanmamak, stresten uzak durmak ve hekimin verdiği önerilere uymak gerektiğini vurguladı.