ABD basını İHA saldırısının neden önlenemediğini yazdı. 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti

Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında konuşlu ABD güçlerini hedef alan İHA saldırısında 3 ABD askeri ölmüş, 34 asker yaralanmıştı. Saldırı, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de patlak veren Orta Doğu’da gerilimi tırmandıran savaşın başlangıcından beri ABD kuvvetlerine yapılan ilk ölümcül saldırı olarak kaydedildi. Başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere Washington yönetimi, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zamanda ve yerde saldırıya karşılık verileceğini ilan etmişti.

Saldırıyı önleyemeyen başarısızlık ABD’de gündem konusu olurken ülkenin ileri gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ), konuya ilişkin bir haber yayımladı. WSJ gazetesine demeç veren ve ismi gizlenen ABD'li yetkililer, ABD üssünü hedef alan ölümcül İHA saldırısı hakkında bir dizi değerlendirmeler yaptı.

"KAFA KARIŞIKLIĞINDAN DOLAYI"

Yetkililer, Suriye-Ürdün sınırında bulunan ABD üssüne dönük Irak'tan fırlatılan tek yönlü İHA'nın engellenememesinin, aynı anda üsse dönmek üzere olan başka bir ABD İHA'sının yol açtığı kafa karışıklığından kaynaklandığı sonucuna vardıklarını ifade etti.

Düşman İHA'sının hedefine yaklaştığı sırada bir ABD İHA'sının üsse dönmesinin "düşman-dost" ayrımını güçleştirdiğine parmak basan yetkililer, saldırı ile ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Diğer taraftan, ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD'nin, şu ana dek 3 askerinin ölümüne ve 34’ünün de yaralanmasına sebep olan saldırıyı İran'ın idare ettiğine dair bir kanıt bulanamadığı bulgusunu da paylaştı.

KULE 22 ÜSSÜ ÖZELLİKLERİ

ABD kuvvetlerine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirilen, Ürdün sınırları içinde kalan stratejik ABD üssü Kule 22, Suriye sınırındaki Tenef Üssü'ne çok yakın bir konumda yer alıyor.

Ürdün'deki ABD üssü, Suriye içerisindeki Tenef'te bazı muhalif gruplara ve kuzeyde ABD'nin diğer üslerine lojistik destek sağlamak, İran'ın bölgedeki faaliyetlerine karşı koymak için yararlanılıyor.

Üste yüzlerce ABD askerinin yanında ayrıca saldırı, nakliye ve eğitim işlevli helikopterler ile zırhlı askeri araçlar da bulunuyor.

Hakkında fazla bilgi bulunmayan üs, 2016'da ABD’nin başını çektiği uluslararası koalisyon güçleri tarafından IŞİD'le mücadele amacıyla kurulan Tenef Üssü'ne yakınlığıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

ABD, Tenef Üssü'nde Suriye rejiminin destekçisi olan İran'ın bölgedeki askeri faaliyetlerini sınırlamak amacıyla istihbarat faaliyetleri girişiminde bulunuyor. Kule 22, karşısındaki Tenef üssünü Ürdün sınırları içinden korumayı hedefliyor.

Ürdün sınırları içindeki Kule 22’nin, Suriye'deki Tenef Üssü ile arasında uzaklığı 22 kilometre ölçülmekte.

ABD’NİN SURİYE’DE PEK BİLİNMEYEN ÜSSÜ

Tenef'te 200 dolaylarında ABD askerinin görev yaptığı bilinirken, Kule 22'de konuşlu ABD askeri sayısına ilişkin ise kesin bilgi bulunmuyor.

ABD, 2017 ve 2018'de genişlettiği Tenef Üssü'nden kaldırılan gözetleme balonlarıyla Ürdün sınırı ile Fırat Nehri arasındaki yüzlerce kilometrelik bölgede İran destekli unsurların askeri faaliyetlerini gözetliyor.

Tenef Üssü'nden, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG işgalindeki alanlarda bulunan diğer ABD üslerine Ürdün üzerinden hava yoluyla lojistik destek malzemeleri ulaştırılıyor.

Zaman zaman İran destekli grupların saldırılarına maruz kalan Tenef'te, ağır silahların yanı sıra helikopter pistleri de yer alıyor.

ABD destekli Suriyeli muhalif gruplardan Özgür Suriye'nin Ordusu'na, eğit-donat programı kapsamında Tenef üssünde sık sık askeri eğitim veriliyor.

Üste ABD askerlerinin kullanımında 7 bina, gözetleme balonlarının kamufle edilip korunması amacıyla 3 hangar yer alıyor. Ayrıca üste ABD askerlerinin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Hollanda askerleri de bulunuyor.