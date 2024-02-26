Milyonlarca liralık altın çalan kuyumcu hırsızları tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından 9 ve 11 Ocak'ta Eyüpsultan ile Beylikdüzü'nde yaşanan iki farklı kuyumcu hırsızlığına ilişkin çalışma yürütüldü.

Yapılan incelemelerde iki iş yerinden 8 milyon 500 bin liralık altın çalındığını tespit eden ekipler, olaydan iki gün sonra şüpheli şahıslardan birini yakaladı. Çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen diğer 3 şüpheli de tespit edilen adreslere yapılan operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 112 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.