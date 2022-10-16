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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Mahkeme cezayı iptal etti

Fahri trafik müfettişinin emniyet şeridini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kestiği sürücünün cezasını mahkeme iptal etti. Mahkeme müfettişin ceza tutanağını fotoğraf ve video deliliyle birlikte uygulayabileceğine hükmetti.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 10:47
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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Mahkeme cezayı iptal etti

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Mahkeme cezayı iptal etti
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İHA

Bursa'da bir sürücü, fahri trafik müfettişince emniyet şeridi ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza yedi. Karara itiraz eden sürücüye güzel haber mahkemeden geldi. Mahkeme, fahri trafik müfettişince düzenlenen ceza tutanağını ihlale dair herhangi bir delil sunulmadığı gerekçesiyle iptal etti.

GÜVENLİK ŞERİDİNİ İHLAL CEZASI KESİLDİ
Kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik ceza yazma yetkisine sahip fahri müfettişler, karşılaştıkları ihlallerle ilgili sürücülere sürpriz ceza gönderebiliyor. Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği'ne bağlı bir müfettiş, 2918 Sayılı Trafik Kanunu'ndaki 'Sürücülerin trafik kazası, arıza, acil yardım, kurtarma, karla mücadele, kaza incelmesi genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini kullanmaları' maddesinin ihlali gerekçesiyle bir sürücüye idari parası düzelendi. Cezaya sürücü, avukatı aracılığıyla itiraz etti. İtirazda Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği'nce düzenlenen ceza tutanağının Kabahatler Kanunu'nun 25. ve 28/8-b maddesine aykırı tanzim edildiği öne sürüldü.

MAHKEME İPTAL ETTİ
Sulh Ceza Hakimliği, yeterli delil sunulmadığı gerekçesiyle düzenlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kanun'un 28/8-b maddesi gereğince kaldırılmasına hükmetti. Hakimlik kararında, "Aracın ne şekilde trafik işaretlerine uymadığının belirli olmadığı, idarece eylemi destekler mahiyette herhangi bir fotoğraflama, video gibi delil sunulmadığından ceza hukukunun temel prensiplerinden olan 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği itirazın kabulüne karar verilmiştir" denildi.

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Paranın Gücü
16.10.2022 12:09
Burası Türkiye paran varsa cezayı bile iptal ettirirsin. Kaç böyle ceza yerde avukatı aracılığıyla dava açabilir ki?  
 
Fahri vatandaş
16.10.2022 11:50
Kural tanımaz bir toplum olduk. Fahri trafik müfettişlerinin sayısı artmalı. Cezalar aracın kasko değerine oranlanmalı. Suçun tekrarı halinde cezalar da katlanmalı.  
 
Ali makascı
16.10.2022 11:35
Şanslı adammış veya hakimin adaletlisine düşmüş şahsen ben apartmana ait olan alana arabayı koydum diye müfettişin kestiği cezayı yeni yetme bir hakim sözde devletcilikyapmak adına kaldırmadı  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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