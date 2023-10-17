Milyonluk yeni binalar patlayıcı ile yıkıldı. 15 katlı binalar bir anda toz duman oldu

Malatya'da ağır hasarlı yüksek katlı binaların patlayıcı ile yıkımlarına devam ediliyor.

KAYNAK: İHA
Milyonluk yeni binalar patlayıcı ile yıkıldı. 15 katlı binalar bir anda toz duman oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yüksek katlı binalar patlayıcı madde kullanarak yıkılıyor. Bugün de devam edilen yıkım çalışmalarında Bostanbaşı Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde bulunan yeni yapı 15’şer katlı milyonluk 2 bloğun yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

Yıkım işlemleri öncesi polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, bloklar 300 kilogram patlayıcı kullanılarak saniyeler içerisinde yıkıldı. Bölgedeki yıkım işlemlerine önümüzdeki günlerde devam edileceği öğrenildi.

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