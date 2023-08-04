Mina adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Mina isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mina ne demek? Mina isminin anlamı nedir?
MİNA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mina ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Camın ana maddesi.
- Liman, iskele.
- Gökyüzü.
- Maden ve çini üzerine vurulan camı andırır cila.
- Dişlerin üzerindeki ince ve parlak tabaka.
- İnce ve parlak nakış.
- Billur, şeffaf.
- Şarap şişesi.
MİNA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Mina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mina ismini koymak caizdir.