Minare şiddetli fırtınaya dayanamadı

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

KAYNAK: AA
Minare şiddetli fırtınaya dayanamadı

Alınan bilgiye göre, Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde etkili olan fırtına merkez camiye ait minareyi yıktı.

Cami bahçesine ve yola düşen minare parçalarının enerji nakil hattına zarar vermesi nedeniyle evlere bir süre elektrik verilemedi.

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