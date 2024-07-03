Mini etek giydi diye eşini vuran kocanın ceza belli oldu

Geçtiğimiz yıl haziran ayında, Yıldırım ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde gerçekleşen olayda, hurdacılık yapan ve iki çocuk babası olan Erol G., anlaşmazlık nedeniyle çocuklarını alarak Denizli'deki akrabalarının yanına taşınan 13 yıllık eşi Büşra G.'yi Bursa'ya çağırdı. Büşra G., çocukları ve eniştesi İ.E. ile birlikte geldi ve Erol G., onu gece kulübünde çalışmakla itham etti ve "Neden mini etek giyiyorsun? Eniştenin yanında bu şekilde dolaşmaktan utanmıyor musun? Herkesin bir namusu var" diyerek ona çıkıştı.

35 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddialara göre, mesajlarını kontrol etmek için Büşra G.'den cep telefonunu isteyen ancak olumsuz yanıt alan Erol G., ruhsatsız tabancasıyla çocuklarının gözü önünde eşini ve kendisine engel olmaya çalışan eniştesini bacaklarından vurdu. MOBESE kameralarına yansıyan olayın ardından kaçan Erol G., yakalandı ve tutuklandı. Erol G. hakkında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

“ÜZERİNDE MİNİ ETEK GÖRDÜĞÜMDE ONA KIZDIM”

Duruşmada tutuklu sanık, "Eşim bana çocuklarımı göstermiyordu. 1,5 yıl önce çocuklarımı alarak Denizli'ye ailesinin yanına yerleşti. Bir gün, ismini Murat olarak tanıtan bir kişi, sosyal medyadan bana ulaşarak eşimin Denizli'de bir gece kulübünde çalıştığını söyledi. Eşimi aradım ve çocuklarımı görmek bahanesiyle Bursa'ya çağırdım. Eniştesiyle birlikte geldiler. Arabada bir süre oturduk ve tartışmaya başladık. Eşimin üzerinde mini etek gördüğümde ona kızdım. Sonra telefonunu istedim, vermedi. Bana ve eniştesine hakaret etti, ben de korkutmak amacıyla yere ateş ettim. Ancak kurşunlar bacaklarına isabet etti, pişmanım" dedi.

“ÇOCUKLARIMIN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ”

Büşra G., duruşmada şikayetçi olarak, eşinin kendisini sürekli tehdit ettiği için evi terk ettiğini belirtti ve "Denizli'de yaşarken, eşim bayramın ikinci günü, çocuklarını görmek bahanesiyle beni yanına çağırdı. Eniştem ve çocuklarla birlikte gittik. Eteğimi göstererek 'Sen nasıl böyle giyinirsin?' diyerek bana tehditler savurdu. Elini beline götürerek, çocuklarımın gözü önünde ateş etti. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

“ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS DEĞİL, KASTEN YARALAMA”

Sanık avukatı Sedat Gülen, müvekkilinin hayati bölgelere ateş etme imkanı olmasına rağmen bunu yapmadığını, sadece yere doğru ateş ettiğini belirterek "Bu dosya, öldürmeye teşebbüs değil, kasten yaralama dosyasıdır. Müvekkilim yaraladığını kabul ediyor ve Erol'un silahını çekip tamamen yere hedef aldığı açıktır" dedi.

5 YIL 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

İkinci duruşmada tahliye edilen Erol G., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, son savunmasında "Çok pişmanım" diyen tutuksuz sanığa, eşini ve eniştesini "kasten yaralama" suçlarından toplam 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.