Mini etek giydi diye sokak ortasında eşini vurdu tahliye oldu

Bursa’da yaşayan Büşra G. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 13 yıllık eşini terk ederek 2 çocuğu ile birlikte Denizli’deki ailesinin yanına gitti. Erol G. Bir süre sonra çocuklarını görmek istediğini belirterek eşini Bursa’ya çağırdı. Büşra G. ise bunun üzerine eniştesi ve çocukları ile birlikte Bursa’ya gitti.

Yıldırım ilçesinde bulunan Kurtuluş caddesine eşi, çocukları ve eşinin eniştesi ile buluşan Erol G., eşi ile mini etek giydiği gerekçesi ile tartıştı. MOBESE kameralarına yansıyan olayda, Erol, G., eşi Büşra G. ve eniştesini silahla vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan Erol G. ise yakalanarak tutuklandı.

Erol G. hakkında, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından toplam 35 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'MİNİ ETEK GİYDİĞİNİ GÖRÜNCE SİNİRLENDİM'

Tutuklu sanık, duruşmada verdiği ifadesinde, "Eşim bana çocuklarımı göstermiyordu. 1,5 yıl önce çocuklarımı alarak Denizli'ye ailesinin yanına yerleşti. Bir gün ismini Murat olarak tanıtan birisi bana sosyal medyadan ulaşarak, eşimin Denizli'de bir gece kulübünde çalıştığını söyledi. Eşim Büşra'yı aradım. Çocuklarımı görme bahanesi ile Bursa’ya çağırdım. Eniştesi ile yanıma geldiler. Bir süre arabada oturduk, tartışmaya başladık. Eşimin üstünde mini etek görünce ona kızdım. Sonra telefonunu istedim vermedi. Bana eniştesi ile birlikte hakaret etti, ben de korkutmak için yere ateş ettim. Kurşun bacaklarına isabet etti, pişmanım" dedi.

Sanık avukatı Sedat Gülen ise savunmasında, müvekkilinin, müştekilerin hayati bölgelerine ateş etme imkanı varken, sadece yere doğru ateş ettiğini söyleyerek, "Bu dosya öldürmeye teşebbüs değil, kasten yaralama dosyasıdır. Müvekkil yaraladığını kabul ediyor. Erol'un silahını çekip tamamen yere hedef aldığı bellidir" dedi.

Mahkeme heyeti, 2'nci duruşmada verdiği ara kararda Erol G.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.