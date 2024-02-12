Mini imam bayıldı tarifinin büyük sırrı. Parmaklarınızı yiyeceksiniz

Eski zamanlarda bir imam, karısının yaptığı bu yemeği ilk defa tattığında bayılmıştır. Bu yemeğin lezzeti veya malzemesinin pahalılığından dolayı olduğu söylenir. Başka bir söylentiye göre, eski bir dönemde bir imam varlıklı bir zeytinyağı satıcısının kızıyla evlenmiştir. Kadının çeyizi çok kaliteli zeytinyağı ile doludur.

Kadın başlangıçta kocasına bu zeytinyağından yapılmış, domates ve soğanlı patlıcan yemeği yapar. Onüçüncü gün sofrada patlıcan yoktur. İmam bunu görünce şaşırır ve zeytinyağının bittiğini duyunca bayılır.

İşte sır gibi saklanan mini imam bayıldığının eşsiz tarifi:

MİNİ İMAM BAYILDI TARİFİ İÇİN GEREKENLER

6 adet kemer patlıcanı, 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 3 adet soğan, 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 3 adet domates, 1 demet maydanoz, 1çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber.

MİNİ İMAM BAYILDI TARİFİNİN SIRRI

Patlıcanları kızarttıktan sonra içini doldurmadan önce kağıt havluyla yağını alırsanız tabağınızda yağlı bir görüntü olmaz.

MİNİ İMAM BAYILDI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Patlıcanları büyüklüklerine göre 3’e ya da 4’e bölün ve kızartın. Kızarttığınız patlıcanların içini tatlı kaşığıyla oyun. Soğanları piyazlık kesin. Sarımsakları küçük küçük doğrayın.

Domateslerin kabuğunu soyun ve küçük küçük kesin. Maydanozu incecik doğrayın. Tavayı kızdırın ve zeytinyağı ile sıvı yağı ekleyin. Piyazlık kestiğiniz soğanları yağda kavurun.

Soğanlar kavrulduktan sonra sarımsağı da ilave edip kavurmaya devam edin. Domatesleri ve maydanozu da katıp karıştırın. En son tuz ve karabiberini ekleyip pişirmeyi bitirin.

Kızartıp içini oyduğunuz patlıcanları hazırladığınız iç malzemeyle doldurun. Soğumasını bekledikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.