Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi sınırlarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Silifke'den Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'ne yolcu taşıyan Abdurrahman Karabıyık idaresindeki minibüs ile Kamil Uysal yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan minibüs dereye uçtu.

Kazada, minibüste yolculuk yapan Musa Bozkurt (62) yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi intikal etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.