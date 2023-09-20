Minibüse biniyorum 10 tane Zenci 'Nau Nau' diyor... Günü biraz da gülelim haberi

Editör: Abdullah Keleş

Sosyal medyada bir kadın vatandaşın ülkemizde yaşayan zenciler hakkında söyledikleri tekrar gündem oldu.

İzleyen herkesi güldüren röportajda kadın vatandaş, minibüse bindiğinde zencilerin kendisine yer vermemesini anlatırken taklit yapması çok beğenilip çokça paylaşıldı.

Kendisinin minibüse bindiğinde zencilere kalkmasını söyleyen kadın, zencilerin kendisine “Nau, nau” diye cevap verdiği söyledi.

Röportajın tam metni ise şu şekilde: “Minibüse biniyorum, 10 tane zenci. Ben diyorum kalk, bana “Nau, nau” diyor. Ya kalk ben oturim, düşüyorum yok diyor. ‘Nau, nau’ diyor”