Minibüse biniyorum 10 tane Zenci 'Nau Nau' diyor... Günü biraz da gülelim haberi

Bir kadın vatandaşın sokak röportajında zenciler hakkında söyledikleri sosyal medyada izleyen herkesi güldürdü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Minibüse biniyorum 10 tane Zenci 'Nau Nau' diyor... Günü biraz da gülelim haberi

Editör: Abdullah Keleş

Sosyal medyada bir kadın vatandaşın ülkemizde yaşayan zenciler hakkında söyledikleri tekrar gündem oldu.

İzleyen herkesi güldüren röportajda kadın vatandaş, minibüse bindiğinde zencilerin kendisine yer vermemesini anlatırken taklit yapması çok beğenilip çokça paylaşıldı.

Kendisinin minibüse bindiğinde zencilere kalkmasını söyleyen kadın, zencilerin kendisine “Nau, nau” diye cevap verdiği söyledi.

Röportajın tam metni ise şu şekilde: “Minibüse biniyorum, 10 tane zenci. Ben diyorum kalk, bana “Nau, nau” diyor. Ya kalk ben oturim, düşüyorum yok diyor. ‘Nau, nau’ diyor”

Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
Elon Musk onay aldı. Korkulan oldu, altı yıl sürecek Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk onay aldı. Korkulan oldu, altı yıl sürecek
Parkta temizlik görevlisi 'Git buradan' deyince kendini salıncağa bağladı Güncel
Parkta temizlik görevlisi 'Git buradan' deyince kendini salıncağa bağladı
Kuyumcuyu vurdu altınları alıp kaçtı Güncel
Kuyumcuyu vurdu altınları alıp kaçtı
Çifte cinayet zanlısı kadın bakın nasıl kurtuldu. Kocasını ve kızını öldürüp gömdü Güncel
Çifte cinayet zanlısı kadın bakın nasıl kurtuldu. Kocasını ve kızını öldürüp gömdü
Bu çiçeği gören kaçacak delik arıyor. Elini bile sürmek cesaret istiyor Güncel
Bu çiçeği gören kaçacak delik arıyor. Elini bile sürmek cesaret istiyor
Mazhar Alanson'un eşinin takipçisine verdiği seksilik yanıtı olay oldu. Paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü Magazin
Mazhar Alanson'un eşinin takipçisine verdiği seksilik yanıtı olay oldu. Paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Düzensiz kanamaların nedenini uzmanı açıkladı Sağlık
Düzensiz kanamaların nedenini uzmanı açıkladı