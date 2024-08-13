Minibüsle çarpışan 14 yaşındaki motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Minibüsle çarpışan 14 yaşındaki motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada

Tekirdağ Çorlu’da dönel kavşakta servis minibüsüyle çarpışan 14 yaşındaki motosikletli çocuğun ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Çorlu ilçesi Kazımiye Mahallesi Omurtak Caddesi üzeri Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. Eski Şifa istikametine seyreden H.K.K.’nin (14) kullandığı 59 AJU 964 plakalı motosiklet ile akaryakıt istasyonu çıkışından kavşağa giren Z.K. idaresindeki 59 S 1675 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü H.K.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakın mevkideki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Son Haberler
BDDK açıkladı. Mevduatla zengin olan 10 il belli oldu Ekonomi
BDDK açıkladı. Mevduatla zengin olan 10 il belli oldu
O bankada parası olanlar dikkat! Dev banka Araplara satılıyor Ekonomi
O bankada parası olanlar dikkat! Dev banka Araplara satılıyor
Anne babaları çileden çıkaracak zam. Ücretler 23 bin liradan 71 bin liraya çıktı Ekonomi
Anne babaları çileden çıkaracak zam. Ücretler 23 bin liradan 71 bin liraya çıktı
Fikir beyan edenin tutuklandığı adam öldürenin serbest bırakıldığı ülkeye yatırımcı mı gelir? Yazarlar
Fikir beyan edenin tutuklandığı adam öldürenin serbest bırakıldığı ülkeye yatırımcı mı gelir?
Haftanın öne çıkanları Yazarlar
Haftanın öne çıkanları
Branş de lö söchim Yazarlar
Branş de lö söchim
Olimpiyat yan gel yat Yazarlar
Olimpiyat yan gel yat