MasterChef Sergen'in Ali Can'ın hastalığını küçümsemesine tepki yağıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Simge Dal
MasterChef Sergen'in Ali Can'ın hastalığını küçümsemesine tepki yağıyor

MasterChef Türkiye'nin tartışmalı yarışmacılarından Sergen, genetik bir rahatsızlık taşıyan Ali Can hakkındaki açıklamalarıyla gündeme geldi.

MasterChef Türkiye, sevilen yemek yarışması formatının All Star versiyonuyla geçen sezon izleyici karşısına çıktı. Yarışmanın öne çıkan yarışmacılarından Ali Can, iki sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti ancak herediter anjioödem isimli genetik rahatsızlığı nedeniyle mücadelesine devam edemedi.

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Ani gelişen sağlık sorunları sebebiyle yaşadığı ağrılar ve yarışma sürecinde verdiği kilolar, izleyiciler tarafından da fark edildi. Diğer yandan, yarışmanın tartışmalı isimlerinden Sergen'in, bir televizyon programında Ali Can'ın sağlık durumu hakkında yaptığı eleştiriler kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Sergen'in, Ali Can'ın yarışmadaki başarısızlıklarını sağlık sorunlarına bağlayarak "3 aylık ömrü kalmış gibi davranıyor" şeklindeki ifadeleri büyük yankı uyandırdı.

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HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?

Herediter anjioödem, genetik geçiş gösteren ve özellikle cilt, bağırsaklar ve hava yollarında kontrolsüz inflamasyon reaksiyonuna neden olarak ani şişmelere yol açan nadir bir hastalıktır. Bu durum, C1 inhibitör proteininin eksikliği veya işlevsizliği sonucu ortaya çıkar ve yaklaşık her 50.000 kişiden birini etkiler.

Hastalığın belirtileri arasında, eller, ayaklar, yüz ve genital bölgede ani şişlikler; karın ağrısı, kusma ve ishal; nefes almada zorluk ve boğazda şişlik bulunmaktadır. Herediter anjioödem, otozomal dominant kalıtım yoluyla geçer ve alerjik anjioödemden farklı olarak, ürtiker veya kaşıntıya neden olmaz. Tedavi genellikle C1 inhibitör konsantrelerinin kullanılmasını içerir ve her hastanın durumuna göre özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir.

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