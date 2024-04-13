Minibüste çıkan yangın binaya sıçradı

Kaynak: AA / İHA
Minibüste çıkan yangın binaya sıçradı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Karaçulha Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde yaşanan bir olay kısa süre içerisinde büyük zarara yol açtı.

Park halindeki bir minibüste başlayan yangın, yanındaki binaya sıçradı, minibüs tamamen yanarken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın akşam saatlerinde meydana geldi. Caddenin üzerinde park halinde bulunan 48 AEL 608 plakalı minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsten yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın hızla büyüyerek, evin ikinci katına sıçradı. Olay yerine kısa sürede gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ancak minibüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, evde de maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için ekipler çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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FOTO: AA

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