Minibüsten indirdiler bıçaklayarak öldürdüler

Olay Nasıl Gelişti?

DHA'nın haberine göre; olay, dün gece saat 00.15 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Tarcan Karaburun ilçesinden motosikletinin tamiri için Karabağlar’da bulunan bir tamirciye gitti. Tamirciden motosikletini alarak dönmek üzere minibüse bindi. Bu sırada minibüste yolcu olarak bulunan F.M. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.M., telefonla arkadaşlarına haber verdi. F.M.'nin arkadaşları, araçla gelerek minibüsün önünü kesti. Minibüsten indirilen Kadir Tarcan, F.M. ve arkadaşları tarafından bıçaklandı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Kadir Tarcan’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak Tarcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saat 07.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Tarcan’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinde ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli F.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

F.M.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.