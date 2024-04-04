Minibüsün çukura düştüğü kazada 2 kişi yaralandı

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Fatih M. (41) yönetimindeki 55 AHC 094 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait minibüs, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşleri (SASKİ) tarafından altyapı çalışması için açılan yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düştü.

Kazada, minibüs sürücüsü Fatih M. ile Saliha Ö. (35) yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.