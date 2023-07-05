Minibüsüne bağladığı atı arkasından koşturan sürücüye gözaltı kararı

Eskişehir'de bir minibüs sürücüsü, aracına bağladığı atı arkasından sürükledi. Bu olayı kaydeden bir vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Minibüsüne bağladığı atı arkasından koşturan sürücüye gözaltı kararı

Bunun üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, minibüs sürücüsüne 'Hayvana eziyet' suçundan gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eskişehir'de bir minibüsün arkasına at bağlayarak peşinden koşturduğu görüntüler ile ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca araç sürücüsü hakkında 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda, '14'üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' şeklinde düzenlenen 'Hayvana Eziyet' suçu kapsamında soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, sürücü hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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