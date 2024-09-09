Minik Narin’in haberini sunarken ağladı: Özür dilerim ama...

Türkiye, Diyarbakır’da vahşice katledilen 8 yaşındaki minik Narin Güran’a ağlıyor. Kaybolduktan 19 gün sonra bir derede cansız bedeni bulunan Narin, bugün köyü olan Tavşantepe’de toprağa verildi. Gözaltına alınan yakınları cenaze namazına katılamadı.

"ÖZÜR DİLERİM AMA..."

Narin’in cenaze haberini anlatan Habertürk spikeri Sena Alkan ağladı. Alkan, “Narin şimdi mezarlığa doğru götürülüyor. Özür dilerim ama, bir ev eşyası gibi acımasızca, utanmazca, vahşice bir dere kenarına koyulan bedeni şimdi musalla taşında” ifadelerini kullandı.

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