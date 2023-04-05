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Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var

Napoli'de gösterdiği performansla dev takımların gözdesi haline gelen Kim Min-Jae, sezon sonu İngiltere'nin yolunu tutabilir.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 09:41
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Min-Jae İngiltere'ye gidiyor

Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
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Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Premier Lig’in dev kulüpleri Manchester United, Liverpool ve Tottenham’ın geçen senenin yaz aylarında Fenerbahçe’den ayrılarak, Napoli’nin yolunu tutan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae’yi istediği öne sürüldü.

DEVLERE SUDAN UCUZ
İngiliz basınından Daily Mail’de yer alan habere göre 26 yaşındaki stoper de İtalyan ekibinden ayrılması halinde öncelikle Premier Lig’i tercih edecek.
Kim Min-Jae’nin milli takımdan arkadaşı Son Heung-min’in varlığı nedeniyle Tottenham bu transferde bir adım önde görünse de Liverpool ve Manchester United’ın yanı sıra PSG ve Bayern Münih de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Napoli’nin Fenerbahçe’den 18 milyon euroya transfer ettiği oyuncunun 45 milyon euroya serbest kalma şansı bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN SEVGİLİSİ OLMUŞTU
Geçen sezonun yaz transfer döneminde Çin'den Türkiye'ye gelen Kim Min-Jae, adından kısa sürede söz ettirdi. Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın sistemine tıkır tıkır uyan Koreli stoper, taraftarın da sevgilisi haline gelmişti.

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﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
﻿Kim Min-Jae ada yolcusu. Korelinin peşinde devler var
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